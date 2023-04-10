В Госдепе заявили, что не видели сообщений о нападениях на Украинскую православную церковь

Короткая ссылка
Заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель утверждает, что не видел сообщений о гонении киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь.
В Госдепе заявили, что не видели сообщений о нападениях на Украинскую православную церковь
  • РИА Новости

«Я не видел этих сообщений, поэтому не могу о них говорить. Но мы будем рады проверить и вернуться к вам», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время брифинга.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 12 апреля будет рассмотрено заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить