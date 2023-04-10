В Госдепе заявили, что не видели сообщений о нападениях на Украинскую православную церковь
- РИА Новости
«Я не видел этих сообщений, поэтому не могу о них говорить. Но мы будем рады проверить и вернуться к вам», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время брифинга.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 12 апреля будет рассмотрено заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.
10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.
Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.