В Госдепе заявили, что не видели сообщений о нападениях на Украинскую православную церковь

Заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель утверждает, что не видел сообщений о гонении киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь.

«Я не видел этих сообщений, поэтому не могу о них говорить. Но мы будем рады проверить и вернуться к вам», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время брифинга.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 12 апреля будет рассмотрено заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.