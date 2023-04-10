В Валенсии впервые в мире пройдёт эксперимент по четырёхдневной рабочей неделе
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«Валенсия станет первым городом в мире, который проведёт пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», — отмечается в пресс-релизе.
Эксперимент продлится до 7 мая.
Как уточняется, на все понедельники, которые объявлены выходными, выпадают праздничные дни в Валенсии.
В мае 2022 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего».
Он подчеркнул, что главное условие в данном случае — поэтапная эволюция, а не «законодательно-насильственное внедрение».