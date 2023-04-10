NBC: Байден объявил, что пока не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру.

«Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Ранее американский бизнесмен Перри Джонсон объявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.

Также адвокат Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-му американскому лидеру Джону Кеннеди, подал заявку на участие в выборах президента страны.