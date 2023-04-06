CNN: племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года в США

Короткая ссылка
Адвокат Роберт Кеннеди младший, который является племянником 35-му американскому лидеру Джону Кеннеди, подал заявку на участие в выборах президента страны.

Об этом сообщает CNN.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», — сказано в материале.

Данную информацию, как сообщает CNN, подтвердили в офисе адвоката.

Ранее американский бизнесмен Перри Джонсон объявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.

В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что намеревается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но до начала кампании ему ещё многое предстоит сделать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить