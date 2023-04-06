CNN: племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года в США

Адвокат Роберт Кеннеди младший, который является племянником 35-му американскому лидеру Джону Кеннеди, подал заявку на участие в выборах президента страны.

Об этом сообщает CNN.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», — сказано в материале.

Данную информацию, как сообщает CNN, подтвердили в офисе адвоката.

Ранее американский бизнесмен Перри Джонсон объявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.

В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что намеревается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но до начала кампании ему ещё многое предстоит сделать.