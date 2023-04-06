CNN: племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года в США
Об этом сообщает CNN.
«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», — сказано в материале.
Данную информацию, как сообщает CNN, подтвердили в офисе адвоката.
Ранее американский бизнесмен Перри Джонсон объявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.
В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что намеревается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но до начала кампании ему ещё многое предстоит сделать.