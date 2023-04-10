Херш: США хотели шантажировать Россию подрывом «Северных потоков», чтобы предотвратить СВО

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Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью журналу Tichys Einblick высказал мнение, что США хотели шантажировать Россию угрозой подрыва «Северных потоков», чтобы предотвратить спецоперацию на Украине.
Херш: США хотели шантажировать Россию подрывом «Северных потоков», чтобы предотвратить СВО
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

«Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент (США. — RT) мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить Путина не атаковать», — заявил он.

Херш добавил, что идея заключалась в том, чтобы сказать президенту России Владимиру Путину: «Мы взорвём трубопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной».

Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного распространения ложной информации в СМИ.

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