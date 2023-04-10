Песков: Вашингтон давно следит за лидерами других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская сторона давно шпионит за лидерами других стран, особенно за европейскими.

«То, что Соединённые Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало», — сказал он.

В связи с этим, по словам Пескова, нельзя исключать, что Вашингтон следит и за главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

В мае 2021 года газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

В июле 2015 года стало известно, что Агентство национальной безопасности США в течение по меньшей мере десяти лет шпионило за федеральными канцлерами Германии и другими членами правительства. Объектами слежки были также бывшая тогда канцлером ФРГ Ангела Меркель, а также двое её предшественников — Герхард Шрёдер и Гельмут Коль. Всего АНБ прослушивало 125 телефонных номеров, принадлежащих высокопоставленным немецким чиновникам.

В связи с этим специальный уполномоченный правительства ФРГ Курт Граулих заявил, что США нарушили соглашение между американскими и немецкими разведывательными службами, дав АНБ полномочия вести слежку за членами правительств стран Евросоюза.