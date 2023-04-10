Песков: Вашингтон давно следит за лидерами других стран
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«То, что Соединённые Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало», — сказал он.
В связи с этим, по словам Пескова, нельзя исключать, что Вашингтон следит и за главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.
В мае 2021 года газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.
В июле 2015 года стало известно, что Агентство национальной безопасности США в течение по меньшей мере десяти лет шпионило за федеральными канцлерами Германии и другими членами правительства. Объектами слежки были также бывшая тогда канцлером ФРГ Ангела Меркель, а также двое её предшественников — Герхард Шрёдер и Гельмут Коль. Всего АНБ прослушивало 125 телефонных номеров, принадлежащих высокопоставленным немецким чиновникам.
В связи с этим специальный уполномоченный правительства ФРГ Курт Граулих заявил, что США нарушили соглашение между американскими и немецкими разведывательными службами, дав АНБ полномочия вести слежку за членами правительств стран Евросоюза.