В BBC обратились к Twitter с просьбой убрать маркировку «государственное СМИ» в соцсети

Британская ВВС ведёт переговоры с представителями Twitter на тему удаления маркировки аккаунта телеканала в соцсети «СМИ, спонсируемое правительством».

«Мы ведём переговоры с Twitter, чтобы решить эту проблему как можно скорее. ВВС всегда была и остаётся независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счёт лицензионного сбора», — сообщили в телерадиовещательной корпорации в комментарии для CNN.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее критически высказался о покупке предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter.

Глава Белого дома заявил, что теперь соцсеть извергает ложь по всему миру.

Такое высказывание Байдена последовало после того, как Маск заявил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.