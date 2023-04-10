В BBC обратились к Twitter с просьбой убрать маркировку «государственное СМИ» в соцсети
«Мы ведём переговоры с Twitter, чтобы решить эту проблему как можно скорее. ВВС всегда была и остаётся независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счёт лицензионного сбора», — сообщили в телерадиовещательной корпорации в комментарии для CNN.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее критически высказался о покупке предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter.
Глава Белого дома заявил, что теперь соцсеть извергает ложь по всему миру.
Такое высказывание Байдена последовало после того, как Маск заявил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.