CNN: Украина изменила часть военных планов из-за утечки США

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Из-за недавней утечки секретных документов США, в которых описывалось состояние украинских войск, в Киеве изменили часть военных планов.

Об этом заявил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — говорится в сообщении.

В публикации не уточняется, в чём именно будут заключаться эти изменения и какого они масштаба.

Ранее в The New York Times отмечали, что власти США работают над удалением данных документов из социальных сетей, но пока не получилось это сделать.

По данным агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, власти занимаются поиском источника утечки документов.

В США допустили, что попавшие в сеть секретные документы могут быть подделкой.

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