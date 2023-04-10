Cенатор Грэм предложил готовиться к введению блокады на поставки в КНР из-за Тайваня

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Американский сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News призвал готовиться к ответу на возможные шаги Китая в отношении Тайваня, включая перспективу блокады для КНР.

«Я боюсь, что китайцы могут готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели», — цитирует его РИА Новости.

Грэм призвал к ответным действиям власти США и предложил начать подготовку к введению блокады на поставки в Китай с Ближнего востока, включая транспортировку нефти. Сенатор также заявил о необходимости усилить подготовку тайваньских военных и возвращении ядерных ракет в подлодки Соединённых Штатов.

«Я верю в политику одного Китая, но я бы хотел сражаться за Тайвань», — добавил он.

Ранее стало известно, что ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

Позже, по данным тайваньских военных, 45 летательных аппаратов зашли в опознавательную зону ПВО острова.

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