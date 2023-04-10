Илон Маск ответил на критику в Twitter из-за поста Медведева об Украине

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Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на критику со стороны пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине.

«Все новости в определённой степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал он в микроблоге.

Речь идёт о публикации зампреда СБ России Дмитрия Медведева, который написал, что Украина никому не нужна и скоро исчезнет с планеты.

Пользователи соцсети упрекнули Маска в том, что он «не следует антироссийским санкциям» и «допускает российских лидеров снова на платформу».

В свою очередь, американский бизнесмен напомнил, что президент России Владимир Путин не приходится ему «лучшим другом».

Медведев ранее выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.

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