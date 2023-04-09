WP: глава Пентагона Остин мог приказать пилотам США держаться на расстоянии 80 км от Крыма

Министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам Соединённых Штатов держаться от Крыма на расстоянии около 80,4 км.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утёкшие в сеть секретные документы Пентагона.

Отмечается, что на одном из документов показана карта Чёрного моря с обозначенными на ней районами, где могут осуществляться полёты американских разведывательных летательных аппаратов.

Газета пишет, что границы этих зон начинаются примерно в 19,3 км от побережья Крыма, что, как утверждается в статье, «соответствует международному праву».

При этом на карте прочерчена дополнительная линия примерно на расстоянии 50 миль (80,4 км) от Крыма с обозначением SECDEF Directed Standoff. По данным издания, эта пометка указывает на то, что Остин, «по всей видимости, приказал американским пилотам держать самолёты подальше от полуострова».

Ранее The Washington Post со ссылкой на двух официальных лиц США писала, что утечка американских секретных документов о ситуации вокруг Украины привела к панике в руководстве Пентагона.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.