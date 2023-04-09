Премьер Израиля Нетаньяху принял решение о продлении виз украинским беженцам
- РИА Новости
Об этом информирует канцелярия премьера.
«Нетаньяху принял сегодня решение о продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление виз и продолжение предоставления медицинской и социальной помощи», — цитирует текст заявления РИА Новости.
В марте Нетаньяху заявил, что Израиль поможет Украине создать высокотехнологичную систему оповещения о воздушной атаке.
По его словам, у Израиля есть передовые разработки в данной области.
Ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.