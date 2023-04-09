Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продлит визы украинским беженцам и продолжит оказывать им помощь.

Об этом информирует канцелярия премьера.

«Нетаньяху принял сегодня решение о продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление виз и продолжение предоставления медицинской и социальной помощи», — цитирует текст заявления РИА Новости.

В марте Нетаньяху заявил, что Израиль поможет Украине создать высокотехнологичную систему оповещения о воздушной атаке.

По его словам, у Израиля есть передовые разработки в данной области.

Ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.