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Нетаньяху: Израиль поможет Украине создать систему оповещения о воздушной атаке

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поможет Украине создать высокотехнологичную систему оповещения о воздушной атаке.
Нетаньяху: Израиль поможет Украине создать систему оповещения о воздушной атаке
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Об этом он заявил по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе своего визита в Берлин.

«Мы предлагаем Украине не только гуманитарную помощь, но и помощь в гражданской обороне, в создании систем раннего оповещения», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Он отметил, что у Израиля есть передовые разработки в данной области.

Также Нетаньяху заявил о продвижении контактов израильских и украинских специалистов по данному вопросу.

1 февраля Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе в случае поступления соответствующего предложения от всех заинтересованных сторон.

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