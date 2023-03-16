Нетаньяху: Израиль поможет Украине создать систему оповещения о воздушной атаке
- AP
- © Maya Alleruzzo
Об этом он заявил по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе своего визита в Берлин.
«Мы предлагаем Украине не только гуманитарную помощь, но и помощь в гражданской обороне, в создании систем раннего оповещения», — цитирует Нетаньяху ТАСС.
Он отметил, что у Израиля есть передовые разработки в данной области.
Также Нетаньяху заявил о продвижении контактов израильских и украинских специалистов по данному вопросу.
1 февраля Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе в случае поступления соответствующего предложения от всех заинтересованных сторон.