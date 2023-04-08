Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть как государство к концу года из-за тяжёлой ситуации в стране.

«Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство... Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие», — заявил он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Макгрегор подчеркнул, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине.

Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии, ни Латинской Америке.

В частности, он отметил, что поддержка киевского режима «уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад», а власти США пытаются «сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях».

В конце февраля советник офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил опасение, что «без победы» над Россией Украина исчезнет через несколько лет.