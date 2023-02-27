Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк опасается, что «без победы» над Россией Украина исчезнет через несколько лет.

«Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По словам Подоляка, тогда «люди не вернутся, денег не будет» и никто не будет поддерживать Киев.

«Если хотите быть героями, то нужно идти до победного финала», — сказал украинский чиновник.

Как считает правозащитник из США Аджаму Барака, Украина перестала существовать как государство, так как Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать «пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона».