Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина рискует исчезнуть
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«Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет», — цитирует его «СТРАНА.ua».
По словам Подоляка, тогда «люди не вернутся, денег не будет» и никто не будет поддерживать Киев.
«Если хотите быть героями, то нужно идти до победного финала», — сказал украинский чиновник.
Как считает правозащитник из США Аджаму Барака, Украина перестала существовать как государство, так как Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать «пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона».