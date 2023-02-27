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Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина рискует исчезнуть

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Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк опасается, что «без победы» над Россией Украина исчезнет через несколько лет.
Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина рискует исчезнуть
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По словам Подоляка, тогда «люди не вернутся, денег не будет» и никто не будет поддерживать Киев.

«Если хотите быть героями, то нужно идти до победного финала», — сказал украинский чиновник.

Как считает правозащитник из США Аджаму Барака, Украина перестала существовать как государство, так как Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать «пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона».

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