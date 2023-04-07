Французский политик Филиппо раскритиковал жест Макрона на фотографировании с Си Цзиньпином
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«Новое ужасное унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съёмке с прямого эфира видно, что он убирает руку в карман! Этот визит всё больше и больше напоминает катастрофу!» — написал Филиппо в Twitter.
Как пишет РИА Новости, комментаторы также отметили неудачное поведение Макрона.
Ранее Филиппо отметил, что Макрон не понимает, что к нему везде относятся несерьёзно. По его мнению, французского лидера «унижают абсолютно везде».
В настоящее время Макрон находится с официальным визитом в Китае. 7 апреля Си Цзиньпин и президент Франции провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.