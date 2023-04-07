Французский политик Филиппо раскритиковал жест Макрона на фотографировании с Си Цзиньпином

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо опубликовал ролик, где виден момент, как французский президент Эммануэль Макрон во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином пытается положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытаскивает ладонь.

«Новое ужасное унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съёмке с прямого эфира видно, что он убирает руку в карман! Этот визит всё больше и больше напоминает катастрофу!» — написал Филиппо в Twitter.

Как пишет РИА Новости, комментаторы также отметили неудачное поведение Макрона.

Ранее Филиппо отметил, что Макрон не понимает, что к нему везде относятся несерьёзно. По его мнению, французского лидера «унижают абсолютно везде».

В настоящее время Макрон находится с официальным визитом в Китае. 7 апреля Си Цзиньпин и президент Франции провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.