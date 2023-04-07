Французский политик Флориан Филиппо: Макрон не понимает, что его везде унижают
Об этом он написал в своём Twitter.
«После трёхкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае!», — отметил он, говоря о том, что во время визита в КНР Макрона посадили на большом расстоянии от китайского лидера Си Цзиньпина.
Филиппо добавил, что французского лидера «унижают абсолютно везде».
1 апреля он заявил, что США публично унизили Макрона своим заявлением о прошедших в стране протестах.
Как отметил Филиипо, Макрону подошла бы роль «послушного пуделя» для Вашингтона.