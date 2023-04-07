Япония вводит запрет на экспорт в Россию самолётов, стройтехники, оптики и игрушек

В Японии в пятницу, 7 апреля, вступают в силу меры по запрету экспорта в Россию ряда товаров широкого спектра назначения.

Как пишет РИА Новости, в частности, речь идёт о строительной технике (гидравлических экскаваторах и бульдозерах), авиационных и корабельных двигателях, электронном оборудовании для навигации, беспилотниках, фототехнике.

Запрещены к экспорту трёхколесные велосипеды, скутеры, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, куклы, наборы для моделирования.

Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из неё, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы и другое.

Ранее в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь Москве.

Кроме того, в Токио заморозили активы 39 человек и 73 организаций из России и ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина.