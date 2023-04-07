МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине

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Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине, в том числе с Киевом.
МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине
  • РИА Новости

Об этом она сказала во время брифинга, комментируя возможность разговора председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В украинском вопросе Китай поддерживает взаимодействие с соответствующими сторонами, в том числе с Украиной», — цитирует её РИА Новости. 

Мао Нин добавила, что Пекин «всегда стоит на стороне мира».

По её словам, китайская сторона готова работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Китай заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, когда для разговора сложатся условия.

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