МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине
- РИА Новости
Об этом она сказала во время брифинга, комментируя возможность разговора председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«В украинском вопросе Китай поддерживает взаимодействие с соответствующими сторонами, в том числе с Украиной», — цитирует её РИА Новости.
Мао Нин добавила, что Пекин «всегда стоит на стороне мира».
По её словам, китайская сторона готова работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Китай заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, когда для разговора сложатся условия.