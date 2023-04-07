МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине, в том числе с Киевом.

Об этом она сказала во время брифинга, комментируя возможность разговора председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В украинском вопросе Китай поддерживает взаимодействие с соответствующими сторонами, в том числе с Украиной», — цитирует её РИА Новости.

Мао Нин добавила, что Пекин «всегда стоит на стороне мира».

По её словам, китайская сторона готова работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Китай заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, когда для разговора сложатся условия.