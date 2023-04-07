Haber 7: США планируют сделать так, чтобы президентом Турции стал «второй Зеленский»
- Gettyimages.ru
В статье отмечается, что США готовят «грязный план» в отношении Турции, планируя задействовать в этом турецкую оппозицию.
Также автор пишет, что в Вашингтоне рассчитывают добиться конфронтации в Черноморском регионе и ухудшения турецко-российских отношений.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию.
Позже главы МИД России и Турции пообщались за ужином «без галстуков» в Анкаре.
В марте оппозиция Турции заявляла, что в случае её победы на выборах Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.