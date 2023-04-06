Лавров прибыл с визитом в Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару.

Как уточняет ТАСС, глава российского ведомства прибыл в Анкару по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Ожидается, что Лавров проведёт переговоры с турецкой стороной, в ходе которой будут подняты вопросы энергетики, ситуации вокруг Украины, реализация зерновой сделки.

Также предполагается, что будут обсуждены вопросы нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и диалога Анкары и Дамаска.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров 6—7 апреля посетит Турцию и в ходе визита обсудит двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.