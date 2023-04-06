Лавров прибыл с визитом в Турцию

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару.
Лавров прибыл с визитом в Турцию
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, глава российского ведомства прибыл в Анкару по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Ожидается, что Лавров проведёт переговоры с турецкой стороной, в ходе которой будут подняты вопросы энергетики, ситуации вокруг Украины, реализация зерновой сделки.

Также предполагается, что будут обсуждены вопросы нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и диалога Анкары и Дамаска.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров 6—7 апреля посетит Турцию и в ходе визита обсудит двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить