МИД России: Лавров 6—7 апреля посетит Турцию

Глава российского МИД Сергей Лавров 6—7 апреля посетит Турцию и в ходе визита обсудит двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.

«6—7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги», — заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что Лавров в ходе визита в Турцию обсудит ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку в Закавказье.

25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.