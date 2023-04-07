Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели

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Ситуация с пенсионной реформой во Франции чревата социальным взрывом в ближайшее время.
Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели
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Об этом заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

«Ситуация остаётся взрывоопасной, и в любой момент всё может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдёт в ближайшие дни или недели», — заявил Валет.

Он выразил уверенность, что власти страны продолжат «продавливать» пенсионную реформу, в результате чего «злость людей будет только усиливаться».

Ранее в МВД Франции заявили, что порядка 570 тыс. человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей стране.

В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.

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