В «жёлтых жилетах» заявили, что власти Франции боятся протестов

Власти Франции боятся протестов, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» Тьерри-Поль Валет.

«Правительство в опасности, правительство боится. Именно поэтому власти увеличили количество полицейских на местах», — заявил Валет.

По его словам, французские власти руководствуются логикой полицейского насилия.

Ранее в МВД Франции заявили, что порядка 570 тыс. человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей стране.

В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.