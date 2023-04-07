В «жёлтых жилетах» заявили, что власти Франции боятся протестов

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Власти Франции боятся протестов, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» Тьерри-Поль Валет.
В «жёлтых жилетах» заявили, что власти Франции боятся протестов
  • Gettyimages.ru

«Правительство в опасности, правительство боится. Именно поэтому власти увеличили количество полицейских на местах», — заявил Валет.

По его словам, французские власти руководствуются логикой полицейского насилия.

Ранее в МВД Франции заявили, что порядка 570 тыс. человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей стране.

В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.

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