В «жёлтых жилетах» заявили, что власти Франции боятся протестов
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«Правительство в опасности, правительство боится. Именно поэтому власти увеличили количество полицейских на местах», — заявил Валет.
По его словам, французские власти руководствуются логикой полицейского насилия.
Ранее в МВД Франции заявили, что порядка 570 тыс. человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей стране.
В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.