Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в том, что Швеция вступит в НАТО к июлю

Администрация США уверена, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.

Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews.

«Я убеждён, что это скоро произойдёт. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — передаёт его слова ТАСС.

Блинкен добавил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее стало известно, что Турция планирует активные переговоры со Швецией о членстве страны в НАТО после выборов, возможно в начале июня.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется на скорейшее вступление Швеции в НАТО и намерен посетить страну в апреле.