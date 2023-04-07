Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в том, что Швеция вступит в НАТО к июлю

Короткая ссылка
Администрация США уверена, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля.

Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews.

«Я убеждён, что это скоро произойдёт. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — передаёт его слова ТАСС.

Блинкен добавил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее стало известно, что Турция планирует активные переговоры со Швецией о членстве страны в НАТО после выборов, возможно в начале июня.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется на скорейшее вступление Швеции в НАТО и намерен посетить страну в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить