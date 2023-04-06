РИА Новости: Турция планирует переговоры по членству Швеции в НАТО после выборов

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Турция планирует активные переговоры со Швецией о членстве страны в НАТО после выборов, возможно в начале июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: Турция планирует переговоры по членству Швеции в НАТО после выборов
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«Как вы знаете, Турция вступает в предвыборный период, выборы 14 мая занимают основную повестку. Но переговорный процесс будет продолжен. После выборов, возможно в начале июня, пройдёт очередной раунд консультаций», — говорится в сообщении.

По словам источника, перспективы вступления Швеции в альянс будут зависеть от дальнейших действий Стокгольма.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

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