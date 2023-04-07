Нетаньяху после ударов по Газе заявил, что Израиль и впредь будет жёстко отвечать врагам
Об этом пишет ТАСС.
«Ответ Израиля — сегодня вечером и в будущем — будет заставлять [противников] платить высокую цену», — сказал Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа.
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.
Телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что несколько человек получили ранения из-за атаки израильских ВВС по палестинскому сектору Газа.
Как сообщил Минздрав Палестины, в госпитали сектора раненых после налёта ВВС Израиля на сектор не поступало.