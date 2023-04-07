«Аль-Хадас»: несколько палестинцев получили ранения при бомбардировке сектора Газа
Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».
Как передаёт ТАСС, несколько человек были ранены в районе Аз-Зейтун административного центра сектора — города Газа.
Как сообщил Минздрав Палестины, в госпитали сектора раненых после налёта ВВС Израиля на сектор не поступало.
Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа.
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.