Канада направила самолёт-разведчик в Японию для контроля за санкциями ООН против КНДР

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Канада направила самолёт-разведчик CP-140 Aurora в Японию для его участия в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны Канады.

«В рамках канадской стратегии действий в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР. — RT) дислоцирование (самолёта) демонстрирует непоколебимую приверженность Канады укреплению мира и стабильности в регионе», — передаёт заявление ТАСС.

Ранее в КНДР предупредили США и Южную Корею о том, что они имеют дело с ядерным государством, на фоне совместных учений двух стран.

В КНДР осудили уже прошедшие в марте учения США и южнокорейских военных, а также запланированные манёвры при участии Японии.

20 февраля помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении.

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