Канада направила самолёт-разведчик в Японию для контроля за санкциями ООН против КНДР
Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны Канады.
«В рамках канадской стратегии действий в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР. — RT) дислоцирование (самолёта) демонстрирует непоколебимую приверженность Канады укреплению мира и стабильности в регионе», — передаёт заявление ТАСС.
Ранее в КНДР предупредили США и Южную Корею о том, что они имеют дело с ядерным государством, на фоне совместных учений двух стран.
В КНДР осудили уже прошедшие в марте учения США и южнокорейских военных, а также запланированные манёвры при участии Японии.
20 февраля помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении.