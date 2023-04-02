В КНДР назвали учения США и Южной Кореи провокацией

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В КНДР предупредили США и Южную Корею о том, что они имеют дело с ядерным государством, на фоне совместных учений двух стран.

«США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов», — приводит сообщение ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

В КНДР осудили уже прошедшие в марте учения США и южнокорейских военных, а также запланированные манёвры при участии Японии.

7 марта ВВС США и Южной Кореи провели учения.

Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряжённость на полуострове.

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