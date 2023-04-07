Вучич допустил превращение конфликта на Украине в тяжёлую окопную борьбу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский конфликт превратился в тяжёлую окопную борьбу.

Об этом сообщает телеканал RTS.

«При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этой войне... Всё сейчас превратилось в тяжёлую окопную борьбу», — заявил сербский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о безальтернативности спецоперации на Украине — по его словам, продолжение СВО пока единственный путь для Москвы.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Францией готов призывать мировое сообщество как можно скорее возобновить переговоры по ситуации на Украине.

Он отметил, что необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, найти политическое решение и приступить к построению эффективной структуры европейской безопасности.