Компания Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн в связи с нарушением санкций

Компания Microsoft выплатит около $3 млн за урегулирование свыше 1,3 тысячи нарушений санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России, говорится в сообщении американского Минфина.

«Microsoft согласилась заплатить $2 млн 980 тыс., чтобы урегулировать свою потенциальную административную ответственность за 1339 явных нарушений регулирования кубинского контроля активов, регулирования иранских транзакций и санкций, регулирования сирийских санкций и санкций, связанных с Украиной/Россией», — цитирует РИА Новости документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что речь идёт об экспорте услуг или программного обеспечения из США в данные юрисдикции.

В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.