Си Цзиньпин: чудодейственного средства по разрешению украинского кризиса нет

Чудодейственного средства, способного разрешить кризис на Украине, не существует, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует», — приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР.

Он отметил, что все стороны должны проявить инициативу и создать условия для окончания боевых действий путём накапливания взаимного доверия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине за счёт хороших отношений с Россией.