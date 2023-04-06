Си Цзиньпин: чудодейственного средства по разрешению украинского кризиса нет
- РИА Новости
«Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует», — приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР.
Он отметил, что все стороны должны проявить инициативу и создать условия для окончания боевых действий путём накапливания взаимного доверия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине за счёт хороших отношений с Россией.