Член ОП Данюк: Запад не будет брать на себя ответственность за украинский кризис

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин о том, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине.

По словам Данюка, это заявление — «в высшей степени актуальное».

«Мы видим, что позиция Китая достаточно выверенная: с одной стороны, они говорят о том, что необходимо как можно скорее перейти в плоскость политического урегулирования, но, вместе с тем, не нужно забывать первопричины этого кризиса. Они, в первую очередь, заложены в действиях, которые направлены на создание угрозы в отношении России. Поэтому то, что США и НАТО в первую очередь ответственны за этот кризис, это позиция Китая, которая крайне не нравится западным странам», — объяснил специалист.

При этом он отметил, что Запад не будет брать эту ответственность на себя. Эксперт подчеркнул, что Украина превращена «в таран против России», и Запад будет использовать потенциал Киева и оказывать ему помощь по максимуму до конца.

«Китайцы зрят в корень, но Запад будет игнорировать эти заявления», — заключил собеседник RT.

Ранее в МИД КНР заявили, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине.

Мао Нин отметила, что у Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него.

5 апреля генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России и пригрозил Пекину последствиями в случае поставок.