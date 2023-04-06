Политолог Дудчак: Китай прав в том, что ответственность за ситуацию на Украине несут США

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Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин о том, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине.
Политолог Дудчак: Китай прав в том, что ответственность за ситуацию на Украине несут США
  • AP

Как напомнил Дудчак, такое высказывание было ответом на критику со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, заявление МИД КНР можно назвать справедливым.

«Китай правильно говорит, позиция понятна. Ответственность за происходящее на Украине несёт именно Запад, в первую очередь США. Они организовали и провели государственный переворот на Украине, который стал стартом для цепи событий, которые привели к необходимости проведения специальной военной операции», — подчеркнул политолог.

Ранее в МИД КНР заявили, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине.

Нин отметила, что у Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него.

5 апреля генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России и пригрозил Пекину последствиями в случае поставок.

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