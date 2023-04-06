В Швеции предположили, что за взрывом Nord Stream стоит спонсируемая государством группа

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Прокурор Швеции Матс Люнгквист предположил, что за взрывами на «Северных потоках» стоит финансируемая государством группировка.
В Швеции предположили, что за взрывом Nord Stream стоит спонсируемая государством группа
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Шведский прокурор, расследующий взрывы на «Северных потоках», заявил, что «основной сценарий» заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством», — говорится в заявлении.

При этом шведский прокурор допустил и участие независимых участников — по словам Люнгквиста, «теоретически это возможно».

Он добавил, что тип использованной при диверсии взрывчатки исключает «значительную часть действующих лиц».

Люнгквист подчеркнул, что ход расследования опирается на факты и данные, полученные в результате осмотра места происшествия и сотрудничества страны с властями других государств.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

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