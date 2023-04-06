В Швеции предположили, что за взрывом Nord Stream стоит спонсируемая государством группа

Прокурор Швеции Матс Люнгквист предположил, что за взрывами на «Северных потоках» стоит финансируемая государством группировка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Шведский прокурор, расследующий взрывы на «Северных потоках», заявил, что «основной сценарий» заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством», — говорится в заявлении.

При этом шведский прокурор допустил и участие независимых участников — по словам Люнгквиста, «теоретически это возможно».

Он добавил, что тип использованной при диверсии взрывчатки исключает «значительную часть действующих лиц».

Люнгквист подчеркнул, что ход расследования опирается на факты и данные, полученные в результате осмотра места происшествия и сотрудничества страны с властями других государств.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.