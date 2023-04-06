Прокурор Швеции заявил, что установить виновных во взрыве «Северных потоков» будет сложно

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Ясности по теме виновных в подрывах «Северных потоков» нет, и найти ответственных будет непросто, заявил прокурор Швеции Матс Люнгквист.
Прокурор Швеции заявил, что установить виновных во взрыве «Северных потоков» будет сложно
  • globallookpress.com

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», — цитирует его РИА Новости.

По словам Люнгквиста, «домыслы» о случившемся не влияют на расследование.

Шведский прокурор подчеркнул, что ход расследования опирается на факты и данные, полученные в результате осмотра места происшествия и сотрудничества страны с властями других государств.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

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