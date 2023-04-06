Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России

Североатлантический альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

«Мы не видим в этот момент, не располагаем (свидетельствами наличия. — RT) признаков изменения ядерной военной ситуации России», — цитирует его ТАСС.

Джоанэ отметил, что альянс также не изменил свою позицию, не повысил уровень тревоги.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.