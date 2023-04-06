Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России

Короткая ссылка
Североатлантический альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России.
Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России
  • AFP

Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

«Мы не видим в этот момент, не располагаем (свидетельствами наличия. — RT) признаков изменения ядерной военной ситуации России», — цитирует его ТАСС.

Джоанэ отметил, что альянс также не изменил свою позицию, не повысил уровень тревоги.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить