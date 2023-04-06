Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России
- AFP
Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.
«Мы не видим в этот момент, не располагаем (свидетельствами наличия. — RT) признаков изменения ядерной военной ситуации России», — цитирует его ТАСС.
Джоанэ отметил, что альянс также не изменил свою позицию, не повысил уровень тревоги.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.