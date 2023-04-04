Глава МИД Венгрии Сийярто: мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.
Глава МИД Венгрии Сийярто: мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Об этом он сказал после первого дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в социальных сетях.

«Главное, на чём нам надо настаивать — что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и всё делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в вопросе отправок оружия киевскому режиму.

«Не будет преувеличением сказать, что мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас», — добавил Сийярто.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

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