Чернышенко: товарооборот между Россией и Вьетнамом должен достигнуть $10 млрд к 2025 году

Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Как ориентир видим цель в $10 млрд товарооборота к 2025 году», — цитирует его ТАСС.

Чернышенко отметил, что Вьетнам является давним партнёром России, отношения между странами традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.