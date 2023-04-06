У берегов Тайваня зафиксировали американский авианосец USS Nimitz

Короткая ссылка
В 740,8 км к востоку от Тайваня зафиксировали появление американского авианосца USS Nimitz в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который покинул Южно-Китайское море впервые, заявил в четверг глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн.
У берегов Тайваня зафиксировали американский авианосец USS Nimitz
  • Gettyimages.ru

«Мы не можем сказать, пришёл ли он сюда ради этого (авианосца «Шаньдун». — RT), но он оказался в этом месте и в этих обстоятельствах, так что теперь всё взаимосвязано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД Китая на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщил, что Пекин примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

В Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить