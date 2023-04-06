У берегов Тайваня зафиксировали американский авианосец USS Nimitz
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«Мы не можем сказать, пришёл ли он сюда ради этого (авианосца «Шаньдун». — RT), но он оказался в этом месте и в этих обстоятельствах, так что теперь всё взаимосвязано», — цитирует его РИА Новости.
Ранее МИД Китая на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщил, что Пекин примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.
В Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией.