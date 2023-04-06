Захарова заявила о попытках НАТО узурпировать всю систему евробезопасности

НАТО пытается узурпировать всю систему евробезопасности посредством присоединения к альянсу Финляндии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас мы видим, как НАТО, стремясь узурпировать всю систему евробезопасности, опять расширяется в сторону России, создавая угрозы нашей безопасности. Очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия», — сказала она.

По словам Захаровой, власти Финляндии решили попрощаться с нейтральным статусом, которым обладала страна много лет. Вместо этого в Хельсинки решили превратить Финляндию в «плацдарм для сдерживания России» на северо-западном направлении.

«Как мы видим, на этом НАТО не намерена останавливаться», — добавила дипломат.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, — то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.