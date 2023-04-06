Hill: решение противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей господства

Обозреватель Hill Брахма Чиллани выразил мнение, что решение США противостоять России в конфликте на Украине грозит Вашингтону потерей мирового господства.

«Чем дольше идёт конфликт на Украине, тем выше вероятность развёртывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, а председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — отметил он.

Чиллани добавил, что Соединённые Штаты зря растрачивают ресурсы в «прокси-войне» на Украине, рискуя оказаться в ситуации «двое против одного», в то время как Россия и КНР объединятся против США.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США.

Он отметил, что от российско-американских отношений зависит безопасность и стабильность в мире.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.

При этом он выразил мнение, что отношения с США нужно поддерживать.