Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

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Глава российского МИД Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
  • РИА Новости

Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — сказал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что отношения с США нужно поддерживать.

По его словам, в Москве не теряют надежды, что у «американцев проснётся разум, и всё-таки диалог какой-то возобновится».

Также Лавров заявил, что Россия не вмешивается в дела Вашингтона на фоне судебных разбирательств в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Он добавил, что Вашингтону «и без нас хорошо».

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