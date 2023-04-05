Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

Глава российского МИД Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.

Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — сказал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что отношения с США нужно поддерживать.

По его словам, в Москве не теряют надежды, что у «американцев проснётся разум, и всё-таки диалог какой-то возобновится».

Также Лавров заявил, что Россия не вмешивается в дела Вашингтона на фоне судебных разбирательств в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Он добавил, что Вашингтону «и без нас хорошо».