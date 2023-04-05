Глава МИД Лавров: Россия не вмешивается в дела США, им и без нас хорошо
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Об этом он сказал в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Вы же сами сказали: мы не вмешиваемся. Мне кажется, им и без нас хорошо», — сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Ранее стало известно, что Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающиеся фальсификации финансовой отчётности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года.
Сам Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности.
В Кремле отметили, что Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России.