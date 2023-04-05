Глава МИД Лавров: Россия не вмешивается в дела США, им и без нас хорошо

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Россия не вмешивается в дела Вашингтона на фоне судебных разбирательств в отношении экс-президента США Дональда Трампа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Вашингтону «и без нас хорошо».
Глава МИД Лавров: Россия не вмешивается в дела США, им и без нас хорошо
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  • © MFA Russia

Об этом он сказал в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Вы же сами сказали: мы не вмешиваемся. Мне кажется, им и без нас хорошо», — сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Ранее стало известно, что Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающиеся фальсификации финансовой отчётности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года.

Сам Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности.

В Кремле отметили, что Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России.

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