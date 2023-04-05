Песков — о деле против Трампа: не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с делом против бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил, что Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России. Ранее Трамп после предъявления ему обвинений заявил, что Соединённые Штаты катятся в ад.

«Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающиеся фальсификации финансовой отчётности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года.

Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности.