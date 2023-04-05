Российский президент Владимир Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США.

Об этом Путин сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. В числе участвовавших в мероприятии дипломатов также была американский посол в Москве Линн Трейси.

Президент отметил, что от российско-американских отношений зависит безопасность и стабильность в мире.

По его словам, отношения двух стран «переживают глубокий кризис, к сожалению».

Путин добавил, что в основе кризиса находятся принципиально разные подходы России и США к формированию современного миропорядка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что посол США в Москве не передавала посланий российскому лидеру.