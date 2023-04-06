Politico: страны Евросоюза не могут решить, где закупать боеприпасы для Украины

Страны Европейского союза не могут принять решение, будут ли контракты для закупки боеприпасов Киеву заключаться исключительно с компаниями из ЕС, или же они будут открыты для производителей из других государств.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Спорным остаётся вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей», — сказано в материале.

Как отмечает издание, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались с компаниями внутри Евросоюза. Греция и Кипр поддерживают Францию в связи с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями.

31 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в комментарии для Der Standard заявил, что события на Украине показали готовность Евросоюза в случае необходимости «нарушать табу».

По его словам, с начала российской спецоперации на Украине Евросоюз «показал, что знает, что поставлено на карту».

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.

Он напомнил о том, что год назад в ЕС шли обсуждения, можно ли отправить летальное оружие ВСУ.