Politico: страны Евросоюза не могут решить, где закупать боеприпасы для Украины
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Спорным остаётся вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей», — сказано в материале.
Как отмечает издание, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались с компаниями внутри Евросоюза. Греция и Кипр поддерживают Францию в связи с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями.
31 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в комментарии для Der Standard заявил, что события на Украине показали готовность Евросоюза в случае необходимости «нарушать табу».
По его словам, с начала российской спецоперации на Украине Евросоюз «показал, что знает, что поставлено на карту».
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.
Он напомнил о том, что год назад в ЕС шли обсуждения, можно ли отправить летальное оружие ВСУ.