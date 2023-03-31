Боррель заявил, что события на Украине показали готовность ЕС нарушать табу
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Боррель напомнил, что год назад ЕС впервые профинансировал поставку на Украину летального оружия.
Также европейские страны с осени 2022 года начали обучать на своей территории солдат ВСУ. До конца текущего года ЕС намерен обучить около 30 тыс. военных Украины, добавил Боррель.
По его словам, с начала российской спецоперации на Украине Евросоюз «показал, что знает, что поставлено на карту».
«И что он готов нарушать табу, когда это необходимо», — утверждает Боррель.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.