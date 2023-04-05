ЦПВС: двое сирийских военных погибли и четверо пострадали при попытке прорыва боевиков

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что двое сирийских военных погибли и четыре пострадали при попытке прорыва боевиков на территорию правительственных сил.
ЦПВС: двое сирийских военных погибли и четверо пострадали при попытке прорыва боевиков
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani/Xinhua

Он рассказал, что боевики «Исламской партии Туркестана»* предприняли попытку прорыва в районе населённого пункта Кавкаба в провинции Идлиб.

«При отражении атаки погибли два и ранены четыре сирийских военнослужащих, правительственными войсками Сирии уничтожены девять боевиков», — заявил Гуринов.

1 апреля сообщалось, что в Сирии боевики дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам в провинции Идлиб, — в районе Эд-Дана и Джубаса.

В конце марта ЦПВС сообщал о фактах хищения боевиками помощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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